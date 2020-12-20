Франкфорт, США, , 07:52 — REGNUM Вооружённая топором собака помешала сельскому почтальону доставить адресату посылку в американском штате Кентукки. Об этом 19 декабря сообщил новостной портал WKYT.

Почтальон доставлял корреспонденцию по своему обычному маршруту в городе Вильямсбурге, когда на его пути появилось несколько собак и одна из них была вооружена топором, который несла в зубах. Как отметил почтальон, бывает множество причин, по которым посылки и письма невозможно вручить адресату и вооружённая собака является одной из таких причин.

Почтальон шутя отметил, что может справиться с обычной собакой, но не с собакой, бегущей навстречу с топором. Чуть позднее мужчина пояснил, что на самом деле собака очень дружелюбна и любит носить в зубах палки.

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