Галькайо, Сомали, , 21:26 — REGNUM Десять человек погибли в результате взрыва на стадионе им. Абдуллахи Иссы в городе Галькайо (провинция Мудуг, Сомали), сообщает 18 декабря Goobjoog News.

Трое из погибших — высокопоставленные военные: командующий подразделения элитной бригады спецназа «Данаб», его заместитель и командующий 21-й ударной дивизией генерал Кодже Дагари.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в преддверии предвыборного выступления на стадионе премьер-министра Сомали Мохамеда Хусейна Робле.

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