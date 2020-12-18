Бразилиа, , 00:38 — REGNUM Не менее семи человек погибли и примерно 20 пропали без вести из-за сильных дождей в штате Санта-Катарина на юге Бразилии, передает телеканал Globo.

Из-за ливней в девяти городах региона начались оползни и наводнения. В одном из населенных пунктов, задетых стихией, более пяти тысяч домов остались без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе этого года в результате наводнений в штатах Минас-Жейрас и Эспириту-Санту на юго-востоке Бразилии погибли 53 местных жителя.

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