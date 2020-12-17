Санкт-Петербург, , 21:26 — REGNUM Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту конфликта из-за денежного долга, в ходе которого трое лиц, возомнивших себя «коллекторами», силой выволокли петербуржца из ресторана на Дачном проспекте, запихнули в автомобиль и увезли.

Как сообщил мужчина, освобожденный полицейскими, его насильно посадили в салон автомобиля KIA, после чего потребовали 700 тысяч рублей в качестве «возврата долга» и угрожали физической расправой.

Эта история наделала шума в Петербурге днем 17 декабря. Петербуржец спокойно обедал в ресторане в Кировском районе города, когда туда вошли трое мужчин и с помощью физической силы заставили отправиться с ними. Очевидцы сразу сообщили в полицию, автомобиль KIA был остановлен полицейскими, которые при содействии коллег из вневедомственной охраны доставили в отдел полиции всех участников конфликта.

«В ходе разбирательства 32-летний мужчина, генеральный директор фирмы, подал заявление на своих оппонентов, неофициально выполнявших коллекторские функции <…> По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили вечером 17 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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