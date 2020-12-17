Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге 17 декабря трое предполагаемых коллекторов вывели из ресторана в Кировском районе города некоего мужчину, посадили его в автомобиль и попытались вывезти в неизвестном направлении. Но спустя некоторое время были остановлены полицией.

«Там не было похищения и перехвата. И пока не понятно, было ли преступление», — сообщил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией. Идёт разбирательство.

Как сообщает издание «Фонтанка», инцидент в одном из ресторанов Кировского района Петербурга попал на камеры наружного наблюдения, кроме того, его видели несколько человек. Компанию задержали спустя несколько минут в автомобиле сотрудники правоохранительных органов. «Похитители» представились полицейским коллекторами, а «похищенного» представили должником.