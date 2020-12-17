Грозный, , 14:29 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни возбудили следственные органы. Об этом 17 декабря сообщает следственное управление СК России по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным следствия, 17 декабря в 01:00 (совпадает с мск) на окраине села Цоци-Юрт двое мужчин на автомашине ВАЗ-2114 не остановились после законного требования правоохранителей и бросили в их сторону неустановленное взрывное устройство.

Кроме того, указывается, что во время преследования сотрудниками полиции злоумышленников, последние начали стрелять по правоохранителям из автомата и были уничтожены в результате ответного огня, при этом никто из полицейских не пострадал.

«В настоящее время следствием устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы установили личности злоумышленников, которые бросили взрывное устройство в сотрудников ДПС в Чечне.

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