Грозный, , 11:28 — REGNUM Правоохранительные органы установили личности злоумышленников, которые бросили взрывное устройство в сотрудников ДПС в Чечне. Ими оказались 27-летние Абубакар Вахитаев и Жалил Умаров, передает РЕН ТВ.

Напомним, инцидент произошел ночью 17 декабря в Курчалоевском районе Чечни. Ранее сообщалось, что стражи порядка попытались остановить для проверки легковую машину, которая двигалась в сторону села Мескер-Юрт Шалинского района. В этот момент злоумышленники бросили из окна автомобиля бомбу в сторону полицейских и попытались скрыться.

Во время погони бандиты открыли стрельбу и были ликвидированы ответным огнем. По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Напавшие на пост ДПС в Чечне имели при себе взрывное устройство