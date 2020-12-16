Кузнецк, Пензенская область, , 14:05 — REGNUM Жительница города Кузнецка обратилась с заявлением в прокуратуру о закрытии ясельной группы в детском саду. Сотрудники надзорного органа провели проверку данного факта и выявили нарушения прав детей на общедоступное дошкольное образование. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Установлено, что корпус детского сада №36 в Кузнецке, в котором до 1 октября текущего года функционировала ясельная группа, расположен вблизи с местами проживания его воспитанников, а иные детские сады расположены значительно дальше и отсутствует прямое транспортное сообщение. Родителям детей, состоящих в электронной очереди в ясли, мест в иные детсады не предлагали, о прекращении работы ясельной группы не информировали. Таким образом, ее закрытие нарушает права детей на общедоступное дошкольное образование.

Для устранения выявленных замечаний начальнику городского управления образования внесено представление. По результатам его рассмотрения заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности, а ясельная группа возобновит работу с 11 января 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, за первое полугодие 2020 года в Пензенской области прокуратурой проверены 184 дошкольных образовательных организации и их 165 филиалов. По итогам проверок выявили свыше 100 нарушений законодательства, по устранению которых внесено 69 представлений. Привлекли к дисциплинарной ответственности 18 человек. Прокурорами принесено 35 протестов, в суд подано 10 исковых заявлений, возбуждено семь дел об административных правонарушениях, объявлено одно предостережение.

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