Пенза, , 15:37 — REGNUM В Пензенской области за истекший период текущего года прокуратурой проверены 184 дошкольных образовательных организации и их 165 филиалов, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Прокуроры выявили нарушения требований антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, информационной открытости, санитарно-эпидемиологического законодательства и другие нарушения. После прокурорского вмешательства практически везде устранены недочеты в сфере пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

По итогам проверок выявили свыше 100 нарушений законодательства, по устранению которых внесено 69 представлений. Привлекли к дисциплинарной ответственности 18 человек. Прокурорами принесено 35 протестов, в суд подано 10 исковых заявлений, возбуждено семь дел об административных правонарушениях, объявлено одно предостережение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе подписали акты выполненных работ по муниципальному контракту на строительство детского сада, при этом фактически объект не был завершен.

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