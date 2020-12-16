Новозыбков, Брянская область, , 13:35 — REGNUM 18-летний водитель мопеда врезался в автобусную остановку в селе Новые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе регионального УГИБДД. Юноша погиб.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением мопеда. На транспортном средстве он в 07:15 на улице Советской врезался в остановку. От полученных травм юноша скончался на месте аварии.

У водителя взяли анализы для выяснения, был ли он пьян в момент ДТП.