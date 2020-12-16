Сиань, Китай, , 03:51 — REGNUM Обрушение кровли на угольной шахте в провинции Шэньси на северо-западе Китая произошло в результате землетрясения магнитудой 2,6, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

По сообщениям Китайского сейсмологического центра CENC, землетрясение имело место в районе Юйян города Юйлинь в 7:55 по местному времени. Эпицентр располагался по координатам 38,5 градуса северной широты и 109,78 градуса восточной долготы.

Правительство района сообщило, что обрушение кровли на угольной шахте Цзиньтань не является каким-либо инцидентом, но есть часть нормального процесса функционирования шахты, который случается.

Расследование, запущенное сразу несколькими правительственными органами, не выявило каких-либо аномалий в шахте, в ее вентиляционной системе и рабочем оборудовании.