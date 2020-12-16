Порт-Вила, , 02:51 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы у побережья Вануату, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 62 километрах к северо-востоку от города Норсуп. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 124,57 километров. Информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции. Его эпицентр находился в 46 километрах от города Ван на глубине девять километров. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7