Курск, , 11:24 — REGNUM В Курской области на станции Солнцево Юго-Восточной железной дороги восстановлено движение электропоезда Москва — Белгород, остановившийся из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

15 декабря в 08:50 на станции остановился электропоезд №99 «Ласточка», следующий по маршруту Москва — Белгород. Причиной стало обледенение контактного провода.

В поезде находились 175 пассажиров. ЧП устраняла оперативная группа из сотрудников железной дороги, администрации Солнцевского района, МЧС и работников скорой медицинской помощи.

В 09:15 остановившийся поезд выехал, используя маневровый локомотив на дизельном топливе.

Движение поездов продолжилось по расписанию.