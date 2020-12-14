Мигори, , 13:37 — REGNUM Сорокалетний подозреваемый в контрабанде был арестован в районе Мигори после того, как у него обнаружили слоновые бивни на общую сумму 5,4 миллиона кенийских шиллингов (48,4 тысячи долларов США). Об этом сообщает The Standard.

Подозреваемый был арестован сотрудниками Службы охраны дикой природы Кении (KWS) из округов Нарок и Мигори, которые действовали по наводке представителя общественности.

По словам начальника полиции округа Мигори Манасе Мусеки, бивни весом 54 килограмма были упакованы в мешки.

Подозреваемый упаковал слоновую кость в мешок с углем. Он направлялся из Нарока в Мигори, когда офицерам удалось перехватить его.

Начальник полиции поблагодарил представителей общественности за предоставление информации, которая позволила задержать предполагаемого контрабандиста.

«Мы хотим призвать представителей общественности продолжать предоставлять информацию соответствующим органам, занимающимся незаконной торговлей. Слоны находятся под угрозой исчезновения, и будущее зависит от того, что мы делаем с точки зрения предотвращения браконьерства — особенно поощряется сотрудничество между агентствами и представителями общественности», — добавил Мусека.

Однако начальник полиции округа отказался сообщить подробности о подозреваемом, заявив, что это поставит под угрозу расследование.