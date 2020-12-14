Сува, , 05:56 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы сейсмологами в Тихом океане у берегов Фиджи. Об этом 14 декабря сообщила геологическая служба США (USGS).

Сейсмособытие было зарегистрировано в 01:57 по всемирному координированному времени (04:57 мск) на юге от архипелага Фиджи. Эпицентр подземных толчков находился в 653 км от столицы Фиджи, города Сува (население около 77 тыс. человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 530 км.

Информация о возможных разрушениях, не поступала, об угрозе цунами не объявлялось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3, которое было зафиксировано у берегов Фиджи.

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