Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM В Екатеринбурге врач неотложной помощи подвергся нападению дебошира. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

Адриан Браувер. Пьяница. 1630-1640

Врач прибыл на вызов к ребёнку утром 12 декабря в дом на территории переулка Трамвайный. 46-летний пьяный дебошир напал на него и избил. Наряд полиции поймал его на месте. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Кроме того, ему предстоит ответить по уголовной статье, за умышленное причинение вреда здоровью. Как отмечает Горелых, ранее «кухонный боксёр» уже был судим за похожее преступление. Как сообщает пресс-служба свердловского управления СКР, по факту инцидента идёт доследственная проверка. Решается вопрос и по привлечении дебошира к ответственности по статье 124.1 УК РФ, которая предусматривает санкции за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.