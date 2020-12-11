Венеция, Италия, , 19:19 — REGNUM Комплекс защитных сооружений Венеции утром в пятницу, 11 декабря, предотвратил очередное подтопление городских улиц, сообщили местные власти.

Алексей Боголюбов. Венеция. 1872

Дамба начала работу при достижении уровня воды в лагуне в 129 см.

Ранее в течение нескольких дней, несмотря на быстрый подъем уровня воды (до 122 см), комплекс не работал, а улицы и площади Венеции были подтоплены.

Дамба пока работает в тестовом режиме, ей требуется двое суток между моментом подъема воды и активацией, объясняли местные власти.

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