Мариго, , 13:44 — REGNUM Во французском заморском сообществе Сан-Мартен был обнаружен труп 39-летней женщины, убитой акулой. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает France Info.

Купание у берегов французских Антильских островов строго запрещено на 48 часов после обнаружения на пляже женщины без одной ноги.

По предварительным данным, женщина скончалась от потери крови. Детали происшествия пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября акула напала на 60-летнего мужчину у побережья Австралии неподалеку от города Брум. Пострадавшего смогли вытащить из воды и передать медикам, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

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