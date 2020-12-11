Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM В Советском районе Ростова-на-Дону в ночь на 11 декабря сгорели пять автомобилей, припаркованные во дворе многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

ЧП произошло во дворе многоэтажного дома по улице Зорге. В результате пожара на парковке повреждено пять автомобилей: Datsun on-DO, ВАЗ 2114, Skoda Fabia, Fiat Ducato и Renault Koleos. Предварительная причина возгорания — поджог.

Прибывшим на место происшествия пожарным подразделениям удалось оперативно локализовать огонь Площадь возгорания составила 50 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. Сумма причинённого ущерба устанавливается.