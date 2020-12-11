Пий-Хемский район, Тува, , 09:44 — REGNUM На территории Хутинского заказника в Пий-Хемском районе Тувы задержаны семь браконьеров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, рейдовой группу удалось их обнаружить благодаря свету прожектора, которым охотники лучили добычу.

В результате были задержаны семь человек, приехавшие на пикапе «Фольксваген Амарок» под управлением 32-летнего кызылчанина. С ним были ещё шесть мужчин в охотничьем обмундировании в возрасте 30−33 лет.

В машине правоохранители нашли две разделанные туши косули, два ружья, в том числе карабин «Тигр» с боеприпасами и дальнобойный фонарь. Оружие было изъято и отправлено на баллистическую экспертизу.

«В настоящее время по данному факту проводится комплексная проверка для установления ущерба причиненного в результате незаконной охоты, по результатам которой органом дознания будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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