Горно-Алтайск, , 14:32 — REGNUM Пограничники на Алтае рядом с территорией Сайлюгемского национального парка задержали троих граждан с огнестрельным оружием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, их заметили на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов аргали.

В числе задержанных оказался предпринимателем из Москвы, а также двое местных жителей. При этом один из последних «Эрмен С.» совмещал охоту с руководством экологической организацией и «защитой диких животных» в особо охраняемых природных территориях республики.

Задержанные рассказали, что охотились на горных козлов, однако в нацпарке отметили, что на этом участке козероги не обитают. И это известно как местным жителям, так и экологам. Между тем, здесь фиксируют других алтайских копытных — горных баранов аргали, занесённые в Красную книгу.

«По результатам мониторинга в 2019 году в стране насчитывалось чуть более 1400 особей редкого барана. Охота на него запрещена. На территории Национального парка «Сайлюгемский» запрещен любой вид охоты», — добавили в учреждении.

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