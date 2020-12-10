Нижний Новгород, , 21:35 — REGNUM Мужчину подозревают в вербовке нижегородцев в террористическую организацию. Его задержали в Санкт-Петербурге 9 декабря, задержанный заключен под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области 10 декабря.

По версии следствия, задержанный 27-летний мужчина находясь на территории Нижегородской области в феврале 2020 года пытался вербовать «нижегородцев в возрасте от 18 до 27 лет для деятельности в террористической организации».

»В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части. 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности). Вину по предъявленному обвинению он не признал. 10 декабря 2020 года в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следственном комитете.