Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Молодой петербуржец, который лишился носа после того, как погладил лошадь в центре Санкт-Петербурга, рассказал свою версию произошедшего. По словам потерпевшего и некоторых очевидцев, к животному он не лез обниматься, а только погладил лошадь и покормил морковкой. Об этом 10 декабря он рассказал телеграм-каналу Mash на Мойке.

Напомним, инцидент произошел поздним вечером 9 декабря на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского. По одним данным, 25-летний потерпевший в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщине на лошади, несмотря на то, что всадница неоднократно предупреждала мужчину, что животное может укусить, он продолжил обниматься с лошадью. В результате чего та его укусила.

В свою очередь пользовательница Сети, представившаяся как девушка потерпевшего, под одной из публикаций написала, что ее версия отличается от той, что распространяет владелица лошади.

По ее словам, молодой человек, после приличного приятного вечера в компании друзей, шел из караоке-бара к метро. По дороге им встретились девушки на лошадях, которые предложили прокатиться и покормить животное морковкой.

«Ни слова о том, как правильно кормить лошадь, не было сказано (а ведь это важно кормить ее на вытянутой ладони, чтобы она не откусила случайно пальцы). Так вот, лошадь казалась довольной и даже безобидно бодалась в плечо. В общем, никакой агрессии не проявляла. Все ее гладили и уже собирались уходить. И тут она просто резко разворачивается и за одну секунду отрывает напрочь нос, который падает на асфальт», — рассказала о случившемся девушка.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице, откушенный нос врачи ему пришили, однако не дают гарантии, что он приживется.

В свою очередь сам потерпевший уточнил, что всё произошло моментально, и он не сразу понял, что ему оторвали нос.

«Я пока что ни на кого не писал заявление. Если это хозяйки, то да, имею претензии, но лучше всё решить, конечно, без полиции, по-хорошему. Мне важен только нос, мне не нужно материальное обогащение», — заверил он.

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