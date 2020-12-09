Таганрог, Ростовская область, , 14:44 — REGNUM Стоимость охраны аэродрома «Южный» в Таганроге, где неизвестные обокрали самолёт Ил-80, превысила 24 млн рублей. Победителем торгов стало ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации», сообщается на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по защите объекта транспортной инфраструктуры аэродрома Таганрог (Южный) ПАО ТАНТК имени Бериева» обошлось заводу в 24 млн 66 тыс. рублей. Договор с исполнителем госконтракта вступил в силу с 1 апреля 2020 года и действует по 31 марта 2021 года включительно. В рамках договора было сформировано несколько постов охраны и группа быстрого реагирования.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования из грузового люка Ил-80 на сумму в 1 млн рублей. Самолёт находился в аэропорту «Южный» в Таганроге в ожидании замены масла в шасси и техобслуживания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал произошедшее.

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