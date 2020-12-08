Заиграевский район, Бурятия, , 09:22 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии организована доследственная проверка после появления в СМИ информации о применении насилия педагогом к ученику. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

«На сайте одного из сетевых изданий опубликована, в которой приведены сведения о том, что учитель Ново-Онохойской общеобразовательной школы во время урока ударила рукой по голове ученика 7-го класса», — отметили в ведомстве.

Следователи намерены установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям учителя.

Напомним, ранее в Хабаровске было возбуждено уголовное дело после того, как в одной из городских школ технический работник подралась со школьником.

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