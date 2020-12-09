Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге началась проверка по факту растления воспитанников одного из детских садов Приморского района. Как рассказали ИА REGNUM 9 декабря в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, к ним поступило коллективное обращение от обеспокоенных родителей.

По данным издания «Петербургский дневник», в полицию обратились несколько родителей воспитанников средней группы детсада. По их словам, двое воспитателей вместе с нянечкой якобы совершили насильственные действия сексуального характера.

В деле разбираются правоохранительные органы, и подозреваемых, и заявителей планируют проверить на полиграфе.

Отметим, что часть родителей детей из группы не верят в обвинения со стороны других родителей и заявляют, что мать одного из детей, который якобы рассказал о насилии, длительное время конфликтовала с руководством детского сада.