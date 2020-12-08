Каменский район, Ростовская область, , 15:12 — REGNUM В Каменском районе Ростовской области неизвестные вырубили хвойные деревья на сумму, превышающую 80 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 8 декабря.

«В ходе проведения дополнительного патрулирования территории лесного фонда Ростовской области государственными лесными инспекторами был выявлен факт незаконной рубки хвойных насаждений в Каменском районе. Размер ущерба лесному хозяйству области составил более 80 тыс. рублей. Ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

В канун Нового года в целях сохранения сосен и елей мониторинговые группы проведут более 100 рейдов с использованием фотоловушек и беспилотных летательных аппаратов. Размер ущерба за незаконную вырубку хвойных деревьев в период с 1 декабря по 30 января удваивается, напомнили в донском ведомстве.