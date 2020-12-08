Яунде, , 12:45 — REGNUM В Камеруне чиновник был убит, предположительно, англоязычными сепаратистами недалеко от города Баменда после того, как отдал свой голос на воскресных выборах в региональный совет, первых в истории подобных выборов в стране. Об этом сообщает BBC Africa.

В правительстве рассчитывают, что избрание 900 региональных советников в десяти регионах страны «проложит путь к децентрализации», как это было рекомендовано в ходе прошлогоднего национального диалога по англоязычному кризису.

Отметим, что голосование было бойкотировано некоторыми членами оппозиционных партий SDF и MRC, и многие в Камеруне скептически относятся к данному способу положить конец четырехлетнему сепаратистскому мятежу в англоязычных регионах.

«Выстрелы прекратятся не потому, что у нас будут региональные делегаты, а когда все будет хорошо», — заявил агентству Reuters камерунский политолог Стефан Акоа.