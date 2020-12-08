Хониара, , 02:35 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 39 километрах к юго-западу от населенного пункта Буала. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 82,67 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Филиппинах. Сейсмологи отмечали, что подземные толчки не способны нанести ощутимый ущерб жителям или инфраструктуре.

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