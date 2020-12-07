Улан-Батор, , 12:21 — REGNUM Четыре человек погибли, три госпитализированы в результате употребления технического спирта в Монголии. По данным государственной чрезвычайной комиссии по данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 6 декабря в сомоне Заамар аймака Тов, что недалеко от Улан-Батора. Из-за употребления технического спирта один человек умер на месте, еще трое — в больнице. Состояние одного из пациентов оценивается как критическое.

Отметим, в Монголии, после введения всеобщего карантина с 12 ноября, по всей стране была запрещена продажа алкогольных напитков. Власти объясняют это решение тем, что употребление алкоголя негативно влияет на иммунную систему.

Это не первый подобный запрет. 1 апреля 2020 года в столице Монголии была запрещена продажа алкоголя после 22:00. Отметим, что введение ограничений привело к появлению черного рынка» — продажа «горячительных напитков» в Монголии продолжается, но уже из-под полы.