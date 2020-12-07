Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге мужчина сломал на детской площадке 14-летнему мальчику руку после того, как между ним и его сыном произошел конфликт. Об этом инциденте 7 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиции о нём стало известно после поступления телефонограммы из больницы, куда был госпитализирован 14-летний подросток.

По предварительным данным, 5 декабря на детской площадке во дворе дома 70 на проспекте Просвещения у подростка произошел конфликт с учащимся четвертого класса. После чего отец последнего вмешался в происходящее и применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего.

«В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Добавим, с заявлением в полицию также обратился отец потерпевшего подростка.