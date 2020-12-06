Хьюстон, США, , 04:00 — REGNUM Как минимум семь человек пострадали в результате взрыва на территории завода компании Magellan Midstream Partners в американском штате Техас. Об этом 6 декабря сообщает агентство Associated Press.

ЧП произошло утром 5 декабря в городе Корпус-Кристи. По предварительным данным, возле резервуара для хранения сырой нефти, который чистили и осматривали рабочие, произошло возгорание с последующим взрывом. В результате взрыва пострадали семь человек, состояние четверых из них врачи оценивают как критическое.

На настоящее время возгорание ликвидировано полностью, существенного материального ущерба взрыв не нанёс, загрязнения атмосферы в районе взрыва не произошло. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUMсообщало о мощном взрыве, который произошёл на нефтеперерабатывающем предприятии в ЮАР. В результате взрыва пострадали шесть человек.

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