Кишинёв, , 01:42 — REGNUM Микроавтобус молдавского посольства в России был остановлен при попытке вывоза контрабанды на украинско-молдавской границе. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии.

Отмечается, что МИДЕИ получило информацию о спецоперации, которая проводилась Службой информации и безопасности (СИБ) совместно с таможенной службой Молдавии в отношении автомобиля с дипломатическими номерами, которые были выданы молдавскому посольству в Российской Федерации.

По данным СИБ, в ходе досмотра микроавтобуса при выезде из Молдавии через таможенный пост Паланка была обнаружена крупная партия анаболиков. Тысячи доз препарата были упакованы в картонные ящики и спрятаны в грузовом отсеке автомобиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии украинскими таможенниками партии янтаря общим весом 285 кг, которая должна была отправиться в Китай без сопроводительных документов.

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