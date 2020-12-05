Анталья, Турция, 5 декабря 2020, 18:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Антальи в Средиземном море. Об этом сообщает в субботу, 5 декабря, Anadolu Ajansı.
Журналисты отмечают, что землетрясение, очаг которого находился на глубине 77,58 км, произошло в районе Газипаша.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.
Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря на территории Никарагуа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2.
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