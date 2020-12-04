Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой, произошедшего вечером 3 декабря на Невском проспекте. В результате был ранен мужчина, на место приезжала скорая помощь. Проводится проверка.

Сообщение о конфликте поступило в 22:33 от медиков. Бригада скорой помощи прибыла по сообщению об огнестрельном ранении у д. 49 корп. 2 по Невскому проспекту. Вслед за «скорой» на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

Неработающий мужчина 1997 года рождения рассказал, что около 23:30 в результате словесного конфликта неизвестный гражданин один раз выстрелил в сторону его брата, 1987 года рождения. Потерпевший получил ранение руки, после оказания ему помощи был направлен на амбулаторное лечение.

«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили 4 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что в Петербурге запрещена ночная работа баров, кафе и ресторанов, многие из которых находятся вблизи Невского проспекта.