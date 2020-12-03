Симферополь, , 14:42 — REGNUM Уголовное дело в связи с нарушениями при проведении работ по очистке русла реки Салгир в Симферополе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым 3 декабря, дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Прокуроры проверили исполнение требований законодательства о защите водных биологических ресурсов при капитальном ремонте набережной реки Салгир, который проводился в рамках муниципального контракта.

По данным прокуратуры, подрядчик не получил заключение о согласовании работ в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству, в проектной документации осуществление мер по сохранению биоресурсов и среды их обитания предусмотрено не было. В результате проведения разработки донных отложений погибли бентосные и планктонные организмы, ущерб водным ресурсам оценивается в 460 тыс. рублей.

По материалам прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 257 УК РФ («Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов»).