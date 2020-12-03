Новая Ляля, Свердловская область, , 06:15 — REGNUM В Свердловской области ночью 3 декабря произошла авария на газопроводе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Разгерметизация обнаружена в Новолялинском городском округе на участке подземного магистрального газопровода диаметром 1000 мм Игрим — Серов — Нижний Тагил в лесной зоне в двух километрах от посёлка Красный Яр. Угрозы окружающей среде и населению нет.

Специалисты компании «Газпром трансгаз Югорск» отключили повреждённый участок. Авария локализована, отмечают в МЧС.