Пенза, , 13:06 — REGNUM Мониторинговая группа управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области в ноябре текущего года проверили оформление электронной ветеринарной сопроводительной документации в системе «Меркурий» и выявила нарушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, один из пензенских предпринимателей 5 октября оформил документы на мясо говядины, срок годности которого истек 5 и 29 сентября. Другой бизнесмен из Лунинского района Пензенской области 15 октября оформил документацию на куриное яйцо и колбасные изделия, срок годности которых истек 12 и 13 октября соответственно.

Помимо этого, обнаружили факты оформления этими предпринимателями сопроводительных документов на продукты, не входящие в перечень подконтрольных. Продукты от этих бизнесменов получили фиктивную документацию о безопасности и поступили в столовые детсадов и школ Лунинского и Кузнецкого районов.

Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов. В минобразования Пензенской области направлено уведомление о выявленных нарушениях со стороны поставщиков продукции и об усилении контроля приема пищевой продукции в образовательных учреждениях региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, прокуратура Барнаула обнародовала итоги проверки исполнения законодательства при организации питания в образовательных организациях города. Выяснилось, что детей кормили просроченными продуктами.

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