Пенза, , 20:36 — REGNUM В Пензенской области прокурорские проверки выявили нарушения в организации питания практически в каждой общеобразовательной организации региона. 84 представления, 12 протестов и 56 постановлений о возбуждении административных дел — таков итог прокурорских проверок. Виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, сообщает областная прокуратура.

После прокурорских проверок устранялись нарушения, связанные с занижением массы порций блюд, несоответствием рациона питания воспитанников примерному меню, использованием посуды с отбитыми краями, ненадлежащей маркировкой и использованием разделочного инвентаря, неудовлетворительным состоянием пищеблоков, неправильным хранением продуктов.

Вопиющий случай зафиксирован в организациях Каменского района, где использовались продукты с признаками порчи. А в Наровчатском районе не были представлены документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, поступающих в пищеблоки различных филиалов средней школы с. Наровчат. Школы в Вадинском и Шемышейском районах не были обеспечены нужным количеством столовых принадлежностей, что приводило к раздаче разных блюд в одной посуде.

В ряде образовательных организаций не исполнялись новые санитарно-эпидемиологические требования к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции, в том числе при дезинфекции столовой посуды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области за 9 месяцев 2020 года в ходе проверок специалистов Роспотребнадзора по результатам выявленных нарушений в организации питания в образовательных учреждениях составлено 663 протокола об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов — более 2 млн рублей.

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