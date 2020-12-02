Алжир, , 01:42 — REGNUM Алжирская армия уничтожила трех террористов в провинции Джиджель на севере Алжира, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Сообщается, что боевики были ликвидированы в ходе спецоперации. У террористов из «Аль-Каиды"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) изъяли три пистолета-пулемета, пять магазинов с патронами, а также одну гранату.

Отмечалось, что террористы планировали нападение против алжирских силовиков. В частности, они собирались устроить теракты с использованием самодельных взрывных устройств.