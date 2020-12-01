Ростов-на-Дону, , 15:13 — REGNUM Смерть 13 пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону в ночь на 12 октября произошла по причине их возраста, хронических заболеваний и обширного поражения лёгких. Такой ответ дали городские власти на запрос, перенаправленный из администрации президента РФ, написала журналистка Екатерина Гордон на своей странице в Instagram.

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Таким образом, в администрации города не подтвердили версию о том, что люди погибли из-за перебоев с поставками медицинского кислорода. Медицинскую помощь пациенты ковидного госпиталя, развёрнутого на базе горбольницы №20, получали «в необходимом объеме», говорится в ответе.

Ранее бывший анестезиолог-реаниматолог этого учреждения Артур Топоров рассказал о прекращении подачи больным кислорода. Из-за этого, по его словам, находившиеся на ИВЛ люди скончались один за другим.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели пациентов в ростовской больнице возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование пока не завершено.

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