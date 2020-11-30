Саратов, , 13:53 — REGNUM Вечером 29 ноября на улице Чернышевского в Саратове обнаружили тела 38-летней женщины и четырехлетней девочки с множественными ножевыми ранениями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). К расследованию подключены наиболее опытные криминалисты и следователи регионального следственного комитета. Работу следственной группы координирует руководитель СУ Анатолий Говорунов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области 20-летнего жителя обвиняют в убийстве, в нарушении неприкосновенности жилища, в умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

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