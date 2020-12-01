Москва, , 09:56 — REGNUM Группа неизвестных лиц, среди которых были двое людей в одежде курьеров, разгромили магазин в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве.

Отмечается, что поздно вечером 29 ноября в помещение магазина на Тверской-Ямской улице ворвались трое неизвестных, двое из которых — в одежде доставщиков еды, и один из них бейсбольной битой избил охранника ЧОП.

Отмечается, что неизвестные разбили витрины, стеллажи и стёкла в окнах, после чего скрылись с места преступления.

Охранник был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идёт о магазине «Магнолия».