Ртищево, , 13:09 — REGNUM В Саратовской области 20-летнего жителя обвиняют в убийстве, в нарушении неприкосновенности жилища, в умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В марте 2020 года обвиняемый в подъезде жилого дома, расположенного на ул. Красная г. Ртищево, используя в качестве орудия преступления два ножа, нанес своему дедушке множественные колото-резаные ранения, после чего нанес множественные колото-резаные ранения своей бабушке. От полученных телесных повреждений оба потерпевших скончались на месте», — сообщает пресс-служба.

Затем подозреваемый на лестничной площадке подошел к двери соседей и силой руками открыл дверь, которую пытался удержать сосед. После этого, злоумышленник ударил соседа кулаком в лицо и ногой по ногам, проник в квартиру против воли проживающих. Пройдя в помещение, он стал наносить удары руками и ногами жене соседа, причинив ей тяжкий вред здоровью. Потом обвиняемый нанес еще несколько ударов ногами и руками соседу по голове, причинив легкий вред его здоровью.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Саратовский областной суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове между 40-летней женщиной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее дочерью около полуночи 27 августа в квартире одного из домов в микрорайоне Солнечный-2 произошел конфликт. В результате ссоры подросток причинила смерть матери.

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