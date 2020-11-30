Горно-Алтайск, , 07:37 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие выходные зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся оказались жителями Горно-Алтайска.

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Пациентам было 74, 77 и 78 лет. Помимо заражения коронавирусом, у них диагностировали коронавирусную пневмонию, а также ряд сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 105 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 99 — от COVID-19, шесть — от иных причин», — добавили в штабе.

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