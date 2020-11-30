Всеволожск, Ленинградская область, , 07:01 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудили уголовное дело в связи со взрывом и пожаром в квартире многоэтажного жилого дома во Всеволожске Ленинградской области. Дело возбуждено по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Место взрыва во Всеволожске ГУ МЧС России по Ленобласти

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, сам дом не газифицирован. Жертв нет, однако пострадал ребенок. Также повреждены конструкции здания.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о ЧП поступило в 21:40 мск 29 ноября с улицы Добровольского, д. 22, в микрорайоне Южный города Всеволожск.

В результате взрыва произошло разрушение межквартирных перегородок в трех квартирах на 12-м этаже жилого дома, а также началось горение обстановки в однокомнатной квартире на площади 10 кв. метров. К тушению пожара привлекались 40 человек и 13 единиц техники. Их усилиями в 02:15 мск 30 ноября пожар был ликвидирован. Из дома на улицу были эвакуированы 40 человек.

Начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека (видео)

В следственном управлении СКР по Ленобласти сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

«Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются жильцы дома и соседи, назначается комплекс необходимых экспертиз», — отметили в ведомстве.

Как уже сообщалось, в результате взрыва погибших нет, но пострадал ребенок. «Пострадавшему ребенку оказана помощь, госпитализация не потребовалось. Ребенок находится с родителями», — сообщили в администрации Ленинградской области. МЧС сообщало о еще одном обратившемся за медпомощью человеке.

Там рассказали, что уже ночью специалисты МЧС и Госстройнадзора осмотрели пострадавшие конструкции жилого дома и пришли к выводу о возможности безопасного возвращения в квартиры жильцов подъезда, где произошел взрыв, до 9-го этажа включительно.

«На 10 этаже признаны небезопасными три квартиры, расположенные под местом взрыва. Всем нуждающимся предоставлены гостиничные номера во Всеволожске», — заявили в администрации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 30 ноября, проведет совещание по восстановлению дома после взрыва.

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