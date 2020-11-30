Нукуалофа, , 05:14 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 у берегов островного государства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 131 километре к северо-западу от города Неиафу. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября землетрясение магнитудой 5,8 произошло на территории Аргентины. Данных о пострадавших не поступало.