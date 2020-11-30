Абуджа, , 03:39 — REGNUM До 110 выросло число погибших в результате нападения вооруженных боевиков в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщает пресс-служба гуманитарной миссии ООН.

«Не менее 110 мирных жителей были жестоко убиты, многие другие получили ранения», — говорится в сообщении.

ООН также выступила с осуждением произошедшего. По данным местных властей, в причастности к преступлению подозревают террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября группа вооруженных боевиков напала на одну из ферм в штате Борно в Нигерии. По первым данным местных властей, при нападении погибли не менее 40 человек. Отмечалось, что нескольких жителей боевики похитили. Пока официально за нападение не взяла на себя ответственность ни одна из организаций.

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