Лондон, , 20:21 — REGNUM В Лондоне сотрудники полиции задержали более 60 человек, которые принимали участие в акции протеста. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщила столичная полиция.

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В сообщении говорится, что задержанные, выступавшие против вводимых из-за пандемии ограничений, проявляли агрессию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Отмечается, что число граждан, задержанных в ходе акции протеста, может увеличиться.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в британском парламенте заявил, что жесткий карантин в стране, который был объявлен 5 ноября из-за нового коронавируса, завершится 2 декабря.

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