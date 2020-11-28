Новоуральск, Свердловская область, , 18:46 — REGNUM Стали известны подробности гибели замглавы Новоуральска Свердловской области Михаила Черницкого. Его случайно подстрелил приятель, сообщает телеграм-канал Baza.

Михаил Черницкий был ранен в ногу. Охотники сразу же вызвали врачей на место ЧП, но, не дождавшись, через 20 минут после происшествия сами отвезли его до ближайшего посёлка. Там они ждали медиков ещё почти 15 минут. Однако Черницкий умер до приезда врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновник погиб ночью. По факту причинения смерти по неосторожности СКР возбудил уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР возбудил уголовное дело по факту гибели вице-мэра Новоуральска